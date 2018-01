Autuori lamenta erros de finalização O técnico Paulo Autuori lamentou os erros do primeiro tempo que, em sua opinião, determinaram o empate no jogo entre Paysandu e São Paulo: 2 a 2, neste domingo, em Belém. "Nós tivemos as chances de matar o jogo no primeiro tempo, mas não fizemos os gols. Foi assim também no jogo contra o Vasco", disse o técnico do São Paulo. ?Não podemos ficar dando desculpas. Calor? Este foi o dia mais fresco que eu já joguei em Belém?, desabafou o goleiro Rogério Ceni, autor de belo gol de falta, aos 18 minutos da primeira etapa. ?Com 11 contra 11 fomos melhores. Após a expulsão (do zagueiro Alex, aos 37 do segundo tempo) tivemos de gastar tempo, segurar o resultado, que aí, sim, ficou bom para nós.? O volante Mineiro foi além. ?Tínhamos tudo para garantir a vitória. Faltou competência?, lamentou o jogador do São Paulo.