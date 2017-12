Autuori mantém o São Paulo no 3-5-2 O técnico Paulo Autuori resolveu manter o São Paulo no esquema 3-5-2 - que não é o seu preferido e que não deve ser utilizado no Mundial de Clubes - para o jogo desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Morumbi. ?Acho que o time jogou bem contra o São Caetano e vou dar prosseguimento ao esquema. Vou trocar apenas alguns jogadores que estão cansados?, explicou o treinador. O volante Mineiro, por exemplo, é um dos titulares que não joga nesta quarta. ?Quero que ele descanse um pouco, e vou observar mais o Denílson, que é bom jogador, mas tem sido elogiado em exagero?, justificou o técnico. Já o meia Souza, que levou o terceiro cartão amarelo contra o São Caetano, fica de fora para a volta de Danilo. Assim, a dúvida está no ataque. ?Quero dar uma nova chance para o Roger. Vou deixar um dos dois titulares no banco para entrar depois, se for preciso?, disse Autuori. Mas, seja qual for o time escolhido, a idéia é sufocar o Atlético desde o início da partida. ?É sempre duro jogar contra equipes que estão em situação ruim na tabela. Por isso, temos de fazer com que a coisa seja difícil para eles também. Teremos toda a atenção na partida?, afirmou o treinador.