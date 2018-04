Autuori muda e testa Grêmio com três volantes

O atacante Jonas, gripado, desfalcou o Grêmio no treino desta quinta-feira, o que levou o treinador Paulo Autuori a testar a equipe com três volantes. Assim, Tulio ganhou uma vaga no meio e treinou ao lado de Adilson e Fabio Rochemback.

Complementando o meio-campo, Tcheco ficou na armação com Souza, que jogou um pouco mais adiantado, quase como um atacante. Sem a presença de Jonas, o argentino Maxi López atuou mais isolado. Na defesa, também ocorreram mudanças. O zagueiro Rafael Marques retornou para o miolo de zaga, enquanto Mario Fernandes foi deslocado para a lateral-direita.

O segundo tempo do coletivo contou com novas surpresas. Paulo Autuori colocou o argentino Herrera para formar dupla de ataque com Maxi López e sacou Adilson, permanecendo com Tulio entre os titulares.

O Grêmio enfrenta o Náutico no domingo, às 18h30, no Estádio dos Aflitos, pelo Campeonato Brasileiro.