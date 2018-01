Autuori na bronca: queria mais gols Enquanto os são-paulinos, jogadores e torcedores, faziam festa pela goleada por 4 a 0 sobre o Tigres, o técnico Paulo Autuori estava inconformado com a falta de ambição de seus atletas nos minutos finais. "O resultado foi muito bom, só que não podemos deixar de marcar gols", disse. "Podia ter sido mais", seguiu. "Era para fazer cinco ou seis e ir passear no México." O atacante Luizão, autor de um dos gols, endossou as palavras do técnico. E disse ser iluminado em Libertadores. "O filho do Milton Cruz (auxiliar-técnico) pediu para eu fazer gol para ele, por seu aniversário. "Cumpri a promessa."