Autuori na dúvida se escala Ceni Se dependesse apenas do que mostrou no treino deste sábado de manhã, no CT da Barra Funda, Rogério Ceni poderia ter certeza de enfrentar o Atlético Paranaense. Mas diante do receio da parte da comissão técnica de perder jogadores às vésperas de disputar o Mundial de Clubes do Japão é grande a chance de o goleiro ficar de fora. Neste sábado, Ceni fez questão em mostrar que não tem mais problema o pé direito depois da bolada que recebeu no treino de quarta-feira. Ele pegou uma bola e ficou chutando diversas vezes contra o paredão em um campo society do CT. Porém, ao que parece, Paulo Autuori ainda tem dúvidas sobre a real situação física do capitão tricolor. Tanto que o técnico relacionou três goleiros para o jogo contra os paranaenses: Ceni, Flávio Kretzer e o garoto Bruno, de 19 anos, tido como a grande aposta do clube. Na sexta-feira, o treinador já havia avisado que não iria arriscar. Deixou claro que Flávio Kretzer assumiria a posição de titular sem nenhum problema. Mas a definição só será tomada nos vestiários do Morumbi. Mesmo se tiver Rogério Ceni, o São Paulo não terá em campo o ?time do Mundial?. Josué e Amoroso estão suspensos com o terceiro cartão amarelo. No meio-de-campo, Denílson ganha mais uma oportunidade. No ataque, Grafite deverá a chance de mostrar que seu joelho está recuperado.