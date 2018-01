Autuori não está preocupado com derrota "A Ponte tem todo o mérito da vitória. Saio triste com o resultado, mas não tenho dúvida quanto ao futuro do São Paulo", resumiu o técnico Paulo Autuori, sobre a derrota do São Paulo sofrida diante da Ponte Preta neste sábado, no Morumbi, por 1 a 0. "Hoje aconteceu uma coisa inédita: o Rogério Ceni perdeu um pênalti. Mas ele tem crédito", comentou o treinador. O goleiro não estava em seus melhores dias. "Pensei que a bola ia para um lado mas foi para o outro", disse o goleiro do São Paulo. Para o meia Marco Antônio, faltou ao time explorar as laterais. "Procuramos o jogo, mas tem de jogar mais pelos lados", observou. Segundo Alê, agora é pensar na próxima partida contra o Atlético-PR. De acordo com Carlinhos, a vitória de seu time foi devida à boa marcação. "Conseguimos aproveitar as oportunidades e mantemos a seqüência de vitórias. O segredo disso é a forte marcação", diz o jogador da Ponte. A próxima partida do São Paulo no Brasileiro será contra o Flamengo, no Morumbi, no sábado, dia 9.