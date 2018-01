Autuori nega, mais uma vez, que comandará o Corinthians Assim como fez na semana passada, quando o Corinthians demitiu o treinador Antônio Lopes e anunciou o interesse pelo seu trabalho, Paulo Autuori negou mais uma vez, nesta terça-feira, que está acertando um contrato com o clube paulista. Em entrevista logo após a vitória do Kashima Antlers pelo Campeonato Japonês, o técnico manteve a resposta dada anteriormente. "Eu respondo que não há motivo para alterar nada do que falei antes. Não há nenhuma novidade. Nenhum dirigente japonês falou alguma coisa comigo sobre o assunto desde aquele dia", disse Autuori, em entrevista ao programa Redação SporTV. "Fico sensibilizado pelo esforço, mas não há nada de novo". Sem entender a razão de tantos jornalistas entrarem em contato nos últimos dias para falar sobre sua ida ao Corinthians, Paulo Autuori contou que não vai mudar sua postura com o clube japonês. "Minha postura é a mesma. De concreto até agora, só o meu trabalho aqui. Não acredito que a diretoria do Kashima aceitará qualquer negociação", afirmou o técnico. "Estou bastante satisfeito com o trabalho aqui e acho que esse é um assunto ultrapassado". Comandante do São Paulo tricampeão da Copa Libertadores da América e do Mundial de Clubes da Fifa, Autuori assinou com o Kashima Antlers no início deste ano até o final da temporada. Em quatro jogos no Campeonato Japonês, a equipe está com sete pontos (2 vitórias, um empate e uma derrota).