Autuori organiza seu esquema tático Não haverá mais blitz. Ou, pelo menos, serão mais organizadas. Na busca por equilíbrio, que entende ser essencial no futebol, o técnico Paulo Autuori tem optado por treinos táticos, que transformem o São Paulo em um time organizado. O volante Josué explica: "Ele já deixou claro que eu e o Mineiro não podemos mais atacar ao mesmo tempo. Nos treinos, ele faz de tudo para a gente entender isso." Autuori pára o treino e faz, ele mesmo, a movimentação que exige do jogador. "Fica mais fácil de entender", diz Josué. O treinador quer que os jogadores criativos do time tenham tranqüilidade para exercer sua habilidade. "Sempre é necessário uma cobertura boa, uma defesa bem postada, para que a pessoa tente o drible sem medo de errar", explica. Josué concorda. "Muitas vezes, a gente atacava em bloco, com os dois volantes e um lateral, até dois, de vez em quando. Aí, os adversários buscavam um posicionamento bom e se aproveitavam disso. Agora, tendo sempre quatro para defender, vamos atacar em bloco menos vezes." O posicionamento de Danilo não muda - continua tendo a liberdade para "encostar" nos atacantes. "Ele (técnico) falou para eu atacar pelos dois lados do campo, como era antes. Insistiu para que ninguém errasse passes e que lutássemos sempre pela posse de bola", disse o meia do São Paulo.