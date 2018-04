Autuori pede para Vasco ser sério e repensar estrutura

RIO - Depois de ver o Vasco vencer o Friburguense por 2 a 1, neste domingo, em São Januário, o técnico Paulo Autuori exibiu um discurso realista ao falar da situação do time que já está eliminado da briga por uma vaga na semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O treinador admitiu que o resultado não significou "absolutamente nada" e mostrou certo ceticismo ao comentar a possibilidade de o clube trazer novos reforços para esta temporada.

Autuori lembrou que primeiro o Vasco precisa se reestruturar, colocar os salários em dia, para depois pensar em sonhos maiores na montagem do seu elenco, que ficou muito enfraquecido neste ano após a saída de uma série de jogadores de peso. Muitos deles, no caso, se viram obrigados a sair por causa da situação financeira preocupante em São Januário e o alto risco de não receberem os seus vencimentos.

"É muito legal falar: 'Vamos trazer jogador'. Trazer jogador como? Podemos trazer ou vamos fazer populismo barato também dizer que vamos trazer esse ou aquele jogador? Temos de ver a coisa com seriedade e dar passos sólidos à frente, estruturando o clube e sendo sólido com aqueles que torcem. Quem torce precisa ser tratado com franqueza. Mas não tem nenhuma verdade nisso. Se não nos reestruturarmos para receber possíveis novos atletas, vamos cair de novo para o mesmo lado. Temos que repensar a estrutura do Vasco", ressaltou o comandante.

Autuori também evitou festejar a inútil vitória sobre o Friburguense em termos de classificação. No final das contas, o time entrou em campo já eliminado, pouco depois da vitória do Botafogo que acabou de vez com as chances de classificação dos vascaínos às semifinais da Taça Rio, e o treinador deixou claro que está longe de poder comemorar algo no comando do time.

"Alívio a gente só vai ter quando ganharmos jogos e conquistarmos títulos. Acho que temos de pensar uma coisa importante: Quais são os dois grandes que estão fora? Vasco e Flamengo? O Flamengo foi campeão com Andrade em 2009. E depois? O Vasco ganhou a Copa do Brasil (em 2011). E depois? E o dia seguinte? Não adianta pensar que o simples fato de ganhar vai ser suficiente, se não ajeitar as coisas por fora. O título é importante porque você ganha, mas se você não tiver nada que sustente este título, não passa nada", completou.

Já ao falar sobre o fato de que usou jogadores pouco utilizados do elenco no jogo contra o Friburguense, tendo em vista o fato de a equipe já está eliminada, Autuori criticou mais uma vez a condição mental da equipe, como já havia feito anteriormente.

"Tenho de parabenizá-los pela maneira como aproveitaram essa pequena oportunidade, mas isso não é absolutamente nada. Foi uma equipe que mostrou instabilidade emocional depois que sofreu o gol de empate, mas que teve no banco jogadores não muito conhecidos ou desacreditados, que podem mudar a maneira de jogar da equipe", resumiu.