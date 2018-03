Autuori perto do acerto com Botafogo Paulo Autuori deve ser anunciado como o novo técnico do Botafogo até sexta-feira. Ele já acertou seu contrato com os dirigentes alvinegros, mas ainda aguarda uma liberação de seu atual clube, o Alianza do Peru. Com Autuori no comando, o Alianza está na liderança do Campeonato Peruano, que termina no dia 25 de junho, e por isso, os dirigentes não aceitam liberá-lo. O vice-presidente de futebol do Botafogo, Antônio Rodrigues, afirmou que está disposto a esperar pela liberação do treinador. "Isso acontecerá", garantiu. Nesta quarta-feira, o lateral-direito Wilson, que teve o passe comprado junto ao Vitória, se apresentou ao Botafogo.