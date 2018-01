Autuori promete um time competitivo O técnico Paulo Autuori finalmente se apresentou ao Botafogo, nesta quarta-feira, e já comandou seu primeiro treino, em Caio Martins. O treinador não demonstrou preocupação em ser campeão e afirmou que sua prioridade será a de montar um time capaz de representar bem o clube no Campeonato Brasileiro. "No momento, falar em título é fantasia. O primeiro passo é tornar a equipe competitiva", explicou. Sobre a atual crise financeira do Botafogo, que poderá inviabilizar a contratação de reforços, Autuori afirmou ter confiança na diretoria e considerou que os problemas começarão a ser resolvidos na próxima semana. O treinador revelou que o planejamento para o Campeonato Brasileiro está praticamente concluído. O elenco terá aproximadamente 25 jogadores - 28 no máximo. Em relação à novas contratações, o técnico não quis especular, mas elogiou dois jogadores que trabalharam com ele no Alianza de Lima (Peru), seu antigo clube. "Os peruanos Jorge Soto e Ciurlizza podem jogar em qualquer equipe do mundo e gostaria de poder contar com jogadores desta qualidade", admitiu Autuori. Além do novo treinador, o Botafogo ganhou mais dois reforços nesta quarta-feira: o lateral-esquerdo Leonardo Inácio e o atacante Hernande. Sobre a situação de Hernande, que é um presidiário e precisa cumprir pena em regime semi-aberto (é obrigado a dormir na prisão), Autuori demonstrou ter total confiança no jogador. "Analiso com simplicidade, e vejo a vida com solidariedade", disse. O presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, informou que o meia Iranildo deve se apresentar nesta quinta-feira ao clube. De acordo com o dirigente, o empréstimo do jogador, cujo passe pertence ao Flamengo, já foi autorizado pelo presidente flamenguista, Edmundo Santos Silva.