Autuori quer Grêmio forte mentalmente para evitar erros

"O grupo tem que estar forte mentalmente, não tem mais espaço para erros. Temos condições de entrar no G-4", afirmou o treinador do Grêmio, ressaltando a importância da partida contra o Goiás, domingo, no Serra Dourada. "Sim, é jogo muito importante. Mas não adianta nada ganhar esse e perder os outros. Todas as partidas, a partir de agora, são chaves".

Apesar do bom momento do Goiás, que goleou o Corinthians no último domingo, em pleno Pacaembu, Autuori acredita que o Grêmio conseguirá um bom resultado. "Nós já vencemos o Corinthians, Flamengo, adversários que estavam em um grande momento. Ganha quem trabalha bem nos jogos, não importa se é contra o primeiro ou o último", opinou.

O Grêmio está na sexta posição do Campeonato Brasileiro com 39 pontos, três a menos do que o Goiás, o quarto colocado.