Autuori quer mudar esquema do São Paulo Boa notícia para Marco Antonio, Vélber e Souza. Em breve, haverá uma vaga a mais no meio-de-campo do São Paulo. É o que informa o técnico Paulo Autuori, que começa nesta segunda-feira o seu trabalho no clube. "Desde o início da minha carreira preferi o sistema 4-4-2, com as variantes possíveis. É assim que gosto de jogar", afirmou o treinador, em sua apresentação oficial, no sábado, antes do empate do São Paulo com o Paraná. Mas Autuori deixou claro que não será precipitado na implantação de seu conceito tático. "Não sou louco de abandonar a força que o São Paulo tem mostrado no esquema atual, com três zagueiros, mas realmente gostaria de colocar o time no 4-4-2. Vamos ver como as coisas se desenrolam", explicou. Para ajudar em seu trabalho, Autuori espera a chegada do auxiliar Gilvan Santos, profissional com quem trabalha há muito tempo. "São 17 anos que estamos juntos. Vamos ver se ele se incorpora também ao São Paulo, para fazer parte dessa família", afirmou. O novo técnico do São Paulo também poderá apontar reforços vindos da América do Sul, um mercado que conhece muito bem por estar há quatro anos no futebol do Peru. "O Autuori conhece muito bem a América e pode ajudar a gente. Já estamos conversando sobre isso", disse o diretor Juvenal Juvêncio.