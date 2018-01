Autuori reconhece erro no primeiro tempo Paulo Autuori teve uma explicação simples para o mau futebol apresentado pelo São Paulo, no primeiro tempo do jogo contra o Al Ittihad, nesta quarta-feira. ?Foi um erro estratégico. Entrei com o triângulo invertido no meio-de-campo, com o Mineiro mais adiantado, junto com o Danilo, na frente. Como eles tinham duas linhas de quatro, o Josué ficava muito sobrecarregado. Então, inverti o triângulo, recuando o Mineiro e deixando o Danilo como vértice. Passamos a ganhar o meio-de-campo e dominamos o segundo tempo?. O treinador disse que o jogo foi muito difícil, o que já era esperado por ele. Só por ele. Elogiou a marcação do adversário e dois de seus jogadores. ?Foi uma vitória da experiência, mas da qualidade também. Jogadores como Amoroso e Rogério Ceni são importantes em jogos decisivos como esses?. Autuori reconheceu que o segundo gol do Al Ittihad é preocupante, principalmente porque o adversário da final deve ser, muito provavelmente, o Liverpool. ?Realmente, o futebol inglês tem como característica a força do jogo aéreo ofensivo, mas não é só isso. A rotatividade da bola também preocupa. E, além disso, eles possuem jogadores de várias nacionalidades, o que descaracteriza um pouco esse estilo inglês. Mas, acho que o Liverpool pode ter dificuldades com o Saprissa, como nós tivemos com o Al Ittihad?. Se não exagerou nos defeitos do time, Autuori também não procurou desculpas fora de campo. ?O frio era igual para os dois times. Os árabes também estão acostumados com o calor, como nós. O importante foi que no segundo tempo tivemos uma outra postura tática e também de comportamento. Valeu porque, como eu já havia dito, favoritismo existe, mas não se ganha jogos com tradição. É preciso ter talento?.