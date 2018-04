Autuori revela atenção especial com defesa atleticana

BELO HORIZONTE - Nos seus primeiros dias no comando do Atlético Mineiro, o técnico Paulo Autuori enfrentou pela primeira vez um adversário, ao dirigir o time na vitória por 2 a 1 sobre o Democrata de Sete Lagoas, em jogo-treino realizado na Cidade do Galo, neste domingo. E ele revelou que a sua principal preocupação neste momento é ajustar o sistema defensivo.

"O importante era colocar todo mundo em atividade e trabalhar algumas coisas, em especial o aspecto defensivo, até porque a capacidade ofensiva do time é muito boa", afirmou Autuori.

O técnico atleticano avaliou como apenas um treino a atividade deste domingo. E considerou natural a queda de rendimento do time, que abriu 2 a 1 no primeiro tempo, com os titulares, e não fez gols no segundo tempo, quando os reservas jogaram.

"Vou analisar como um treino, até porque a gente ainda não fez nenhum coletivo. Então, era importante fazer isso, botar todo mundo para treinar, metade do tempo uma equipe e na segunda metade outra. A primeira equipe trabalha junta tem algum tempo e, logicamente, teve mais facilidade", observou o treinador.

O Campeonato Mineiro começa neste domingo, o mas o Atlético só entrará em campo na próxima quarta-feira. O atual bicampeão estadual vai encarar o Minas Boca, às 19h30, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.