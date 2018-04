Autuori segue no comando do Peru O técnico brasileiro Paulo Autuori continua no comando da seleção peruana de futebol, apesar das exigências de demissão da maioria dos torcedores e da imprensa locais após a derrota para a Argentina, em Lima, por 3 a 1, em jogo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2006. O presidente da comissão do selecionado peruano, Julio Velásquez, disse que este não é o ?momento adequado" para mudar o comando da equipe, que volta a jogar pelas Eliminatórias dia 10 de outubro contra a Bolívia, em La Paz, e dia 13, em Assunção, contra o Paraguai. O Peru é o oitavo colocado na classificação das Eliminatórias, com nove pontos. Em oito rodadas, os peruanos somam duas vitórias, três empates e três derrotas. O ataque marcou dez gols e a defesa sofreu dez gols.