Autuori tenta conter euforia peruana Um brasileiro, o técnico Paulo Autuori, já faz os peruanos sonharem com a Copa do Mundo. Depois de duas décadas fora do Mundial, bastou a goleada de virada na estréia das Eliminatórias Sul-Americanas para deixar o torcedor eufórico. Até o presidente Alejandro Toledo engrossa o coro. ?Meu pressentimento é o de que vamos ao Mundial 2006?. A última Copa do Peru foi a da Espanha, em 82. Mais consciente, o treinador adverte que foi só o começo de uma longa jornada, embora admita que os 4 a 1 sobre o Paraguai, sábado, dão muita motivação para o desafio diante do Chile. ?O empate chileno contra a favorita Argentina é um sinal de que essas eliminatórias serão equilibradas.? Mas, mesmo atuando fora, o técnico diz que ?o nosso objetivo é somar os três pontos?. Na goleada de sábado, os gols foram de Solano, Mendoza, Jorge Soto e Farfán ? Gamarra fez o paraguaio. Decepção ? Para o Paraguai, a goleada ?inesperada? atrapalha os planos, especialmente por seu técnico, Maño Ruiz, já ter dito anteriormente que considerava o Uruguai, rival da segunda rodada, superior ao Peru. A torcida já começa a pressão pela volta de Chilavert.