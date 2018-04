Autuori testa Vasco mais ofensivo antes de amistoso

O meia-atacante Carlos Alberto não irá participar do jogo, depois que o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio publicou, na quarta-feira, a suspensão preventiva de 30 dias do jogador por doping. Os advogados do atleta reúnem os documentos para apresentar sua defesa até o dia 30.

Sem uma partida oficial até a estreia no Campeonato Brasileiro, dia 26, contra a Portuguesa, os dirigentes cruzmaltinos tenta buscar reforços. A venda do atacante Romário para o Guangzhou, da China, emperrou, e o clube carioca busca outro destino para o jogador.