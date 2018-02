Autuori vai poupar alguns jogadores Ainda é uma incógnita o time do São Paulo que enfrentará o São Caetano, domingo, às 18h10, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista. Nenhum jogador está suspenso ou vetado pelo departamento médico. O técnico Paulo Autuori, porém, não sabe quem colocará em campo para tentar apagar o vexame após a derrota para o Brasiliense, quinta-feira, no Morumbi. Em razão do excesso de jogos ? o São Paulo enfrentou Santos, Corinthians e Brasiliense em apenas cinco dias ? , o treinador deverá poupar alguns jogadores. ?Certo mesmo é que o Cicinho, o Lugano e o Josué, que não enfrentaram o Corinthians (segunda-feira), vão jogar normalmente?, disse Autuori. Mas a idéia é evitar o desgaste de alguns jogadores. Por isso, Mineiro e Christian, que participaram dos três jogos, não deverão enfrentar o São Caetano. Outro que poderá ficar de fora é o lateral-esquerdo Júnior. ?Preciso dar um descanso para quem passou por essa maratona?, explicou Autuori.