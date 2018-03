Autuori vai usar "fator" Fábio Costa Depois de Grafite, nesta quarta-feira foi a vez de Paulo Autuori dizer que o São Paulo deve aproveitar-se da saída de Fábio Costa do Corinthians no clássico de domingo no Pacaembu. "É um dado novo. Temos de trabalhar nisso. Não vou dizer como, é papo meu com os jogadores, mas temos de aproveitar a ausência. Só não se pode esquecer que no futebol há muitos garotos que estréiam em jogos difíceis e fazem partidas memoráveis." Autuori definiu o time do São Paulo com Alex no lugar de Lugano (suspenso) e com Luizão no ataque. "Não gostaria de trocar nenhum jogador, mas infelizmente não conto com o Lugano. Confio muito em Luizão e também no Tardelli. São jogadores que me dão confiança."