Autuori vê Grêmio na luta pelo título do Brasileirão A vitória por 5 a 1 sobre o Fluminense aproximou o Grêmio do grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Paulo Autuori afirmou que quer ainda mais. Após o goleada deste domingo, o treinador disse que o time gaúcho almeja o título nacional.