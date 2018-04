Auxerre derrota Le Mans pelo Campeonato Francês O Auxerre derrotou o Le Mans por 3 x 0 neste domingo e agora ocupa a 16a posição na tabela de classificação do Campeonato Francês. Já o Le Mans, com a derrota, perde a chance de alcançar a terceira posição na tabela e é o quinto, um ponto atrás do quarto colocado Rennes e dois a menos que o terceiro colocado Bordeaux. Kamel Chafni abriu o placar para o Auxerre aos 35 minutos do primeiro tempo e, nos 10 minutos finais de partida, Daniel Niculae e Ireneusz Jelen fecharam o placar.