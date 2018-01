Auxerre e Bordeaux também tropeçam Assim como o Paris Saint-Germain, Auxerre e Bordeaux não aproveitaram o tropeço do líder Lyon e perderam a chance de subir na classificação do Campeonato Francês. O Auxerre recebeu o Nancy, neste sábado, e foi derrotado por 1 a 0. Com isso, ficou com 32 pontos, mesma soma que o Bordeaux, que, por sua vez, empatou em casa com o Nantes por 0 a 0. O Lyon tem 44 pontos. Confira outros resultados deste sábado: Metz 1 x 0 Nice, Rennes 0 x 1 Saint-Etienne, Strasbourg 0 x 1 Marseille, e Troyes 2 x 1 Sochaux.