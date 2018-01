Auxerre goleia e lidera na França O Auxerre goleou o Nantes por 4 a 1 neste sábado e assumiu a liderança isolada do Campeonato Francês de futebol. O Nice, que liderava o campeonato já há cinco semanas, perdeu para o Sochaux por 1 a 0 caiu para a segunda colocação, com 17 pontos, três a menos que o líder. Em outras partidas deste sábado, o Monaco derrotou o Rennes por 2 a 1, enquanto que o Montpellier não saiu de um empate por 1 a 1 com o París Saint Germain. O Lyon, que vinha animado pela vitória na Liga dos Campeões sobre o Rosenborg no meio da semana, decepcionou e só empatou ( 1 a 1) com o Troyes. Veja todos os resultados da rodada. Sexta-feira: Olympique Marsella 3 x 1 Ajaccio Sábado: Nantes 1 x 4 Auxerre Montpellier 1 x 1 París SG Sochaux 1 x 0 Nice Guingamp 2 x 3 Estrasburgo Troyes 1 x 1 Olympique Lyon Bastia 2 x 1 Girondins Burdeos Lens 0 x 0 Lille Mónaco 2 x 1 Rennes Sedán 4 x 0 Le Havre