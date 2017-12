Auxerre vence e vira líder na França O Auxerre aproveitou o empate do Nice para assumir a liderança isolada do Campeonato Francês, após a disputa da 12ª rodada neste sábado. Enquanto o Nice ficou no 0 a 0 com o Lens e passou a ter 22 pontos, o Auxerre ganhou do Rennes por 1 a 0 e chegou aos 24. O novo vice-líder é o Paris Saint-Germain, que derrotou o Marselha por 3 a 0, com dois gols de Ronaldinho Gaúcho, e tem 23. Mais seis partidas foram disputadas neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Francês: Ajaccio 0 x 1 Lyon, Guingamp 0 x 1 Sedan, Le Havre 1 x 1 Nantes, Lille 1 x 0 Sochaux, Montpellier 2 x 2 Troyes e Strasbourg 2 x 0 Bastia.