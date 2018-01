Auxerre vence Olympique na França Nesta sexta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Francês, o Auxerre ganhou do Olympique de Marselha por 2 a 0, assumindo a vice-liderança da competição. O atacante Cissé marcou um dos gols e se isolou na artilharia, com 8 no total. Neste sábado, o líder Lens enfrenta o Rennes, fora de casa. E o Paris Saint-Germain, do brasileiro Ronaldinho Gaúcho, recebe o Bastia.