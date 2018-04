Auxiliar David Platt deixa o City após saída de Mancini

MANCHESTER - Um dia depois de o técnico Roberto Mancini ter sido demitido pelo Manchester City, o seu auxiliar David Platt também teve a sua saída confirmada pelo clube nesta terça-feira. Por meio de nota publicada em seu site oficial, o time revelou que o ex-jogador da seleção inglesa recusou a proposta feita pela diretoria de seguir trabalhando para a equipe.

"A David foi oferecida a oportunidade de continuar o seu trabalho conosco, mas ele recusou o convite. Ele decidiu deixar o posto que desempenhava ao lado do amigo Roberto Mancini", informou o City. "David deu uma contribuição significativa para o sucesso do clube desde que foi contratado em 2010 e desejamos boa sorte em sua carreira, em qualquer lugar que ele estiver", completou o comunicado.

Desta forma, Platt resolveu ser solidário a Mancini, com quem atuou na Sampdoria nos anos de 1990, depois de ter defendido Bari e Juventus na Itália. O treinador italiano estava no comando do Manchester City desde a temporada 2009/2010, mas acabou não resistindo no cargo depois da surpreendente derrota por 1 a 0 para o modesto Wigan, no último sábado, na final da Copa da Inglaterra. Além disso, ele não conseguiu levar o clube ao título do Campeonato Inglês nesta temporada, após ter se sagrado campeão nacional na anterior.