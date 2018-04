Auxiliar de Cuca lamenta, mas diz entender falta de reforços no Palmeiras

O auxiliar-técnico de Cuca, Eudes Pedro, lamentou, em sua página no Twitter, o fato do Palmeiras não ter conseguido contratar nenhum jogador nos últimos dias de abertura da janela de transferências, mas disse entender o posicionamento da diretoria palmeirense.

"Infelizmente, depois de vários nomes estudados, analisados e sugeridos, não foi possível trazer reforços do exterior. O principal critério dessa busca é a nossa necessidade e a característica dos jogadores que se encaixem no perfil do Palmeiras. Claro que a comissão técnica não está satisfeita, mas entende toda essa dificuldade em trazer reforços", escreveu Eudes, que antes já tinha escrito que a busca por reforços seria bem criteriosa.

Cuca chegou a pedir duas vezes a contratação de reforços, mas nos últimos dias mudou o discurso e afirmou que não pediu, mas aceitaria de bom grado a chegada de novos atletas ao elenco. Nos bastidores, a comissão técnica havia pedido a contratação de um meia e de um atacante, de preferência, que caísse pelas pontas e que soubesse atuar mais centralizado também, como faz Gabriel Jesus.

Sem reforço vindo do exterior, Cuca comandou um treinamento nesta quarta-feira, na Academia de Futebol e deu atenção especial para a parte física. O lateral-esquerdo Zé Roberto ficou na sala de musculação, fazendo seu cronograma especial de treinamento e o volante Moisés continuou sua recuperação de um problema muscular.

O goleiro Vagner, que vai substituir Fernando Prass nos próximos jogos, mais uma vez se destacou durante o treino, que contou com uma brincadeira entre os atletas, já que nesta quarta-feira, o goleiro Jailson completa 35 anos de idade e foi homenageado pelos companheiros, que jogaram farinha e ovos nele. Por causa do jogo às 11h, o elenco palmeirense treinará durante todos os dias da semana às 11h.