Auxiliar de Luxemburgo é multado A época de problemas no Real Madrid parece não ter fim. Nesta terça-feira, a diretoria do clube multou o brasileiro Paulo Campos, auxiliar-técnico de Vanderlei Luxemburgo, por acusar o meia Guti de ter simulado contusão para não jogar contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol, quando o time perdeu por 3 a 0. ?Sei que houve um problema com Guti. Conversaram entre eles e resolveram o assunto. Campos não está despedido?, afirmou o presidente do Real, Florentino Pérez. ?Mas será multado pelo regimento interno.?