Auxiliar do Atlético-MG elogia participação na Florida Cup após vitória

O Atlético-MG se despediu da Florida Cup com vitória no último sábado. Mesmo com uma equipe alternativa, repleta de jogador do sub-23, os mineiros derrotaram o Tampa Bay Rowdies por 2 a 0, com gols de Leonan e Rodrigão. O resultado e a exibição do time alvinegro em solo norte-americano deixaram satisfeito o auxiliar Diogo Giacomini, comandante atleticano na competição.

"Hoje, a equipe não teve que se desgastar tanto para marcar e teve perna para atacar também. Teve uma saída de bola melhor, mais troca de passes e mais agressividade na frente. A gente sai com a sensação de dever cumprido porque atingimos muito bem o nosso objetivo nessa competição, que era dar experiência aos garotos e conseguir bons resultados também", declarou.

A competição amistosa em grupo único foi denominada "Clash of Nations" (Duelo de Nações). Wolfsburg e Bayer Leverkusen representaram a Alemanha, Atlético-MG e Bahia, o Brasil, e Estudiantes e Rowdies formaram um combinado Argentina/Estados Unidos. Falta ainda a disputa entre Bahia e Estudiantes, mas a Alemanha não pode ser mais ultrapassada, pois somou dez pontos, contra quatro do Brasil e apenas um do combinado Argentina/Estados Unidos.

Na estreia, o Atlético-MG havia perdido para o Bayer Leverkusen por 1 a 0. Como levou um elenco bastante jovem, esta foi a primeira experiência profissional de boa parte dos jogadores, que também avaliaram o saldo positivo deixado pela equipe.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Primeiramente, a oportunidade para quem não vinha jogando. Foram dois jogos bastante intensos, foi muito importante para pegar ritmo de jogo e, se deus quiser, quando voltar ao Brasil, ter mais oportunidades com o professor Roger", disse o lateral Leonan.