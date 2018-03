Auxiliar exalta bom início de ano do Cruzeiro após classificação na Primeira Liga

O auxiliar Sidnei Lobo comemorou o bom início de ano do Cruzeiro, após a vitória sobre a Chapecoense que garantiu o time mineiro nas quartas de final da Copa da Primeira Liga. O Cruzeiro soma agora quatro vitórias em quatro jogos oficiais disputados neste começo de temporada.

"É muito importante iniciar uma competição vencendo, mostrando sua cara, mostrando porque estamos na competição. Estamos em duas competições e iniciar bem as duas melhor ainda. É uma demonstração de todos os jogadores que estão no dia a dia, se empenhando ao máximo para poder colocar o Cruzeiro na ponta da tabela de qualquer campeonato", disse o auxiliar, que comandou o time nesta quinta-feira porque o técnico Mano Menezes estava suspenso.

Sem Mano no banco de reservas, o Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2 a 0, no Mineirão, e antecipou a vaga nas quartas. Na avaliação de Sidnei, o time da casa soube superar a retranca do adversário catarinense e se impôs em campo.

"A Chapecoense foi uma equipe que veio praticamente jogando com marcação individual. No início, tivemos algumas dificuldades. Na sequência, começamos a ter variações de jogadas, principalmente pelo lado esquerdo. Na segunda parte, houve uma boa movimentação do Alex e do Elber, foi quando crescemos na partida e fizemos boas jogadas pelos lados", disse o auxiliar.

"Foi um resultado que coroou a equipe que procurou jogar e isso nos deixou feliz. O time com essa formação já mostrou uma boa melhora em relação ao primeiro jogo no Mineiro [contra o Tricordiano]. Nesta partida, a equipe se soltou mais e mostrou mais variações de jogadas", analisou.

REESTREIA DE LUCAS SILVA

O jogo desta quinta marcou o retorno do volante com a camisa do Cruzeiro em campo. Ele entrou no segundo tempo da partida. "O Lucas, todos sabem, é um grande jogador, entrou bem fazendo sua função, talvez mostrando até mais do que era necessário para o momento. É mais um jogador de qualidade, como muitos que aqui estão, e que vão jogar também", comentou Sidnei Lobo.

O jogador também ficou satisfeito com seu desempenho. "Estou muito feliz, emocionado de reencontrar o Mineirão, a torcida. Já imagino o Mineirão lotado de novo, com as mesmas emoções de 2013 e 2014, que para mim fica marcado como se fosse ontem. Estou feliz, foram bons esses minutos, para pegar o ritmo, estou bastante satisfeito", afirmou o volante, campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2013 e 2014.