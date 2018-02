Auxiliar ganha confiança de Passarella Márcio ganhou a confiança de Daniel Passarella no trabalho de preparação da equipe do Corinthians para o jogo contra o União São João. O ex-volante se ofereceu várias vezes para escalar o time que o argentino gostaria. Pediu até que ele ficasse com o rádio, transmitindo as suas determinações durante o jogo. Passarella novamente recusou. A detalhada descrição das características de todos os jogadores do elenco feita por Márcio também pesou na decisão de Passarella. Além do seu auxiliar de sempre, Alejandro Sabella, o brasileiro terá o seu espaço. "Fui técnico contra o União São João. O gostinho foi excelente. Agora vou trabalhar como auxiliar do Passarella. Está ótimo para mim. É o que eu queria", admite.