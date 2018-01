Auxiliar Jorginho confirma amistoso entre Brasil e Inglaterra Depois de derrotar o Chile e Gana, em amistosos da Suécia, a seleção brasileira enfim voltará a enfrentar um adversários de peso na preparação para a disputa da Copa América da Venezuela, que será disputada entre os dias 15 de junho e 26 de julho. O próximo jogo será contra a Inglaterra, possivelmente no novo Estádio de Wembley, em Londres. A informação foi divulgada por Jorginho, auxiliar do técnico Dunga. O amistoso diante dos britânicos, no entanto, ainda não tem data definida. Jorginho fez a revelação durante visita à Venezuela. Ele está no país conhecendo algumas cidades para que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) possa escolher uma sede para a seleção durante a disputa da competição sul-americana. "Já está confirmado que enfrentaremos a Inglaterra numa data entre abril e o início de junho. Depois disputaremos outros dois jogos, ambos na Europa, para ficarmos prontos à nossa participação na Copa América", disse o auxiliar-técnico à imprensa venezuelana. Após visitar a parte leste da Venezuela, Jorginho se reunirá com Dunga para decidir a cidade onde a seleção ficará. Puerto Ordaz, onde o Brasil fará a estréia na Copa América, deverá ser o local escolhido. O local fica cerca de 684 quilômetros da fronteira com o Estado de Roraima. Atual campeã da competição - superou a Argentina na disputa de pênaltis na final em 2004, no Peru -, a seleção brasileira está no Grupo B e fará sua primeira partida no dia 27 de junho, contra o México. Chile e Equador completam a chave.