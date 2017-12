Auxiliar-técnico assume Botafogo O auxiliar-técnico do Botafogo, Renê Weber, assumiu interinamente o cargo, hoje, até a vinda do novo treinador, Paulo Autuori, no final de junho. "Fiz com o Autuori um planejamento para o segundo semestre e vamos superar todos os obstáculos", afirmou. Weber se mostrou otimista quanto a resolução dos problemas financeiros do Botafogo. Ele disse que confia no trabalho da diretoria, que prometeu pagar a todos até o final do ano. O novo auxiliar também pediu aos jogadores que "esqueçam os problemas e incorporem o espírito botafoguense".