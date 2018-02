Auxiliar-técnico assume o comando do Coritiba

Em anúncio oficial realizado em seu site, o Coritiba confirmou que o auxiliar-técnico Édison Borges será o treinador da equipe no começo da temporada 2008. "Estou aqui para somar, sempre estive no Coritiba para ajudar e vou encarar esse novo desafio com muita dedicação e trabalho", afirmou Borges. Apesar do anúncio, a diretoria do Coritiba estuda a possibilidade de contratar o técnico Tite, que deixou os Emirados Árabes e está livre para negociar com o clube que desejar. Depois da saída de Renê Simões, que levou o time à conquista do Brasileirão da Série B, o Coritiba estudou a contratação do técnico Dorival Jr., mas a diretoria descartou tal possibilidade na última quinta-feira.