Auxiliar treina Corinthians nesta 4ª O Corinthians começa nesta quarta-feira pela manhã em Serra Negra sua preparação para o jogo decisivo contra o Santos, domingo, no Morumbi. Mesmo sem a presença do técnico Wanderley Luxemburgo, que se juntará ao time somente à noite, após a partida da equipe reserva contra o Flamengo do Piauí, pela Copa do Brasil, 11 jogadores considerados titulares, viajaram nesta segunda-feira: Maurício, Rogério, João Carlos, Fábio Luciano, André Luís, Otacílio, Marcelinho, Ricardinho, Paulo Nunes, Ewerthon e Gil. O goleiro reserva Yamada completou a delegação. Luxemburgo disse que o fato de ficar um dia longe da equipe principal não vai prejudicar o trabalho dos atletas. Ele garantiu que passou todas as informações para seu auxiliar Heron Ferreira para dar início ao treinamento do time. O treinador teve uma reunião de quase uma hora com os atletas nesta segunda-feira à tarde, antes da viagem dos jogadores para Serra Negra. "Uma coisa é certa, não podemos jogar só 45 minutos como ocorreu no domingo. É preciso ficar atento os 90. Todos os jogadores aqui sabe como o Santos joga. É só se empenhar e não permitir que o adversário tome conta da partida", disse Luxemburgo, que não pretende fazer invenções para o segundo jogo. Mesmo assim o treinador deverá mudar o time em relação à escalação que começou a partida de domingo. Luxemburgo deverá escalar novamente Rogério na lateral-direita. A dupla de volantes deverá ser formada por Otacílio e Pereira ou Marcos Senna. Assim, Marcelinho e Ricardinho poderão ter mais liberdade para atacar.