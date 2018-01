Auxiliar vai dirigir o Santos em Cuiabá Pedrinho Santilli tem um desfio nesta terça-feira à noite, em Cuiabá: vai comandar pela primeira vez o Santos sem o técnico Emerson Leão por perto. Como o treinador passou por uma artroscopia no joelho esquerdo na quinta-feira e não estará no comando do time no amistoso contra o Esporte Clube Cuiabá, a responsabilidade ficou com Pedrinho, seu auxiliar há 14 anos. "O Leão foi meu professor, entendi como ele comanda e espero fazer tudo da maneira dele, não mudando nada no dia-a-dia", disse Pedrinho Santilli. Nas vezes que Leão não comandou o time de dentro de campo sempre esteve no estádio, orientando Pedrinho. "É a primeira vez que vamos ficar longe um do outro, pois sempre ele esteve no campo e passou as instruções que eu transmitia aos jogadores". Mas ele já passou outras três vezes por essa situação, substituindo interinanamente Cilinho, Poy e Francisco Lopes na Portuguesa de Desportos. "Eles saíram e eu fui o técnico em três partidas, sendo que o time ganhou duas e empatou uma, contra o São Paulo". Esse empate é ainda hoje motivo de orgulho para Pedrinho. "Era o tempo do Raí, que marcou um gol totalmente irregular". Ao falar isso, um jornalista brincou: "também pegou essa mania do Leão?". E ele: "não, foi irregular mesmo". A convivência de Leão e Pedrinho Santilli é antiga, vem desde quando eram crianças. "Vivemos juntos a infância e começamos a jogar também juntos no São José, de Ribeirão Preto". Nessa época, Leão era o reserva. Depois se separaram e foram jogar em outros times, sendo que ele teve uma trajetória bem mais modesta que o amigo, que se tornou um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Quando os dois pararam de jogar, houve outro reencontro. "O Leão me convidou para trabalhar com ele e estamos juntos nesses últimos 14 anos, tendo trabalhado em vários clubes e na seleção". Se Pedrinho vai procurar seguir os passos do amigo na partida de hoje, sabe que em pelo menos uma situação as coisas serão bem diferentes: Leão está sempre na beira do gramado, gritando com os jogadores e também com o juiz e com os bandeirinhas. "É claro que grito também, mas à minha maneira", disse ele, lembrando que quando estava no grupo escolar as professoras jogavam giz em sua direção porque falava muito alto. "os jogadores também falam isso, que grito muito". Mas nada parecido com Leão nesse aspecto. A afinidade entre Leão e Pedrinho é tão grande que o auxiliar revelou que irá parar de trabalhar junto com o técnico. Ele não tem pretensões de virar treinador e gosta mesmo é de treinar goleiros. "Se der, vou parar junto com ele", completou.