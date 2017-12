Avaí ainda reclama de gol anulado A anulação de um gol na partida diante do Fortaleza, que terminou empatada em zero a zero, sábado passado, na estréia do Avaí no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, foi a tônica dos comentários entre jogadores e integrantes da comissão técnica, nesta segunda-feira, na reapresentação aos trabalhos, na Ressacada. Embora lamentando o erro do árbitro paranaense Heber Roberto Lopes e seu auxiliar Roberto Bratz, o técnico Roberto Cavalo descreveu o momento avaiano como de união, a fim de que o foco do acesso para a Série A não seja desviado. "Nós não vencemos por uma contingência da arbitragem. Vamos manter a concentração e deixar esta questão para quem de direito", comentou o treinador, ao saber da intenção da diretoria do clube em elaborar um documento, oficializando uma representação apontando o erro do árbitro na partida. O time para a partida do próximo sábado, diante do Bahia, em Salvador, segundo Cavalo, será o mesmo da última partida. "Estou convencido de que não há necessidade de mudar a equipe", atestou, informando que a delegação embarca na próxima sexta-feira para a capital baiana.