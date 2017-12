Avaí antecipa viagem para Salvador O Avaí embarca nesta quinta-feira já definido para o jogo de sábado, contra o Bahia, em Salvador, pela segunda rodada do quadrangular final da Série B do Brasileiro. A viagem foi antecipada, segundo o técnico Roberto Cavalo, para permitir a "ambientação do time ao clima existente em Salvador". Na primeira rodada do quadrangular final, sábado passado, o Avaí empatou em casa com o Fortaleza. Por isso, precisa somar pontos em Salvador para recuperar os que perdeu em Florianópolis. Embora tenha boas opções para mexer no time, com a volta do atacante Joelson por exemplo, Roberto Cavalo já antecipou que irá manter os titulares do último jogo. "Está faltando um pouco de fôlego", explicou Roberto Cavalo, referindo-se ao fato de não escalar Joelson, o lateral-direito Luizinho Neto e o meia-atacante Paulista, que atuaram como titulares na maioria das partidas da Série B. Recuperados de contusão, eles ainda não estão 100% fisicamente.