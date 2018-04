Avaí anuncia contratação do meia-atacante Sávio

O meia-atacante Sávio, de 35 anos, foi anunciado nesta terça-feira como novo reforço do Avaí para a temporada 2010. O clube informou que o jogador chega a Florianópolis na manhã desta quarta-feira para assinar contrato.

Revelado pelo Flamengo em 1992, o jogador fez grande sucesso e chegou à seleção brasileira. Depois disso, passou por Real Madrid, Bordeaux, Zaragoza, Levante-ESP, Desportiva-ESP e Anorthosis, do Chipre.

O clube catarinense aposta no veterano jogador para substituir o meia Marquinhos, que vestiu a camisa 10 do clube no último Campeonato Brasileiro, antes de ser negociado com o Santos.

O Avaí informou também que ainda não foi definida a data e o horário da apresentação oficial de Sávio, que defendeu, no ano passado, o Anorthosis na Liga dos Campeões da Europa.