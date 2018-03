Avaí aproveita e vence Caxias O Avaí soube aproveitar o fator campo ao derrotar, neste sábado, o Caxias/RS por 2 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Foi a segunda vitória em três jogos da equipe catarinense, que agora ocupa a terceira colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, com seis pontos. O Caxias, que perdeu a invencibilidade, volta a jogar na terça-feira diante do Gama/DF, em Caxias do Sul/RS. O Avaí joga contra o São Raimundo, sábado (14), em Manaus/AM. Os gols da partida saíram no primeiro tempo, período em que o Avaí mostrou aparente superioridade, comportamento que prendeu constantemente a atenção de sua torcida nas arquibancadas. O primeiro gol saiu aos 16 minutos, quando o ala Carlinhos cruzou com precisão na cabeça do zagueiro Prateate para desviar no canto. O Avaí ainda desperdiçou outra chance aos 20 minutos, com Carlinhos exigindo que a zaga caxiense tirasse em cima da linha. Fez o segundo aos 25 em cobrança de pênalti do centroavante Fábio Oliveira. O período ainda foi marcado por um lance incrível protagonizado pelo volante avaiano Léo Mineiro. Aos 46, entre rebotes, ele chegou sozinho na área e chutou duas vezes para o goleiro Humberto defender. Inferiorizado no placar, o Caxias ainda facilitou nos minutos iniciais do segundo tempo. E, na medida que o tempo ia passando, o comodismo com o resultado representou a queda de rendimento do time catarinense, que raramente foi ameaçado. O Caxias bem que tentou investir contra a defesa adversária, mas se mostrou ineficiente para conseguir melhor resultado. Foi a primeira derrota da equipe de Caxias do Sul na Série B em três jogos.