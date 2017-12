Avaí bate Caxias e avança na Série B Depois de dois meses sem vencer diante de sua torcida, o Avaí ganhou do Caxias, por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória deixou o time catarinense com 25 pontos, agora, em quarto lugar. Os gaúchos continuam com apenas 16 pontos, em 22º lugar e, portanto, ameaçado pelo rebaixamento. O Avaí dominou o primeiro tempo, criou chances mas não conseguiu marcar. O gol da vitória saiu aos 19 minutos do segundo tempo, num pênalti bem cobrado por Celso. Depois disso, o time da casa preferiu se defender para garantir a vitória.