Avaí bate Flu de virada no Rio e larga na frente na 3ª fase da Copa do Brasil

O Avaí quebrou a invencibilidade de oito jogos do Fluminense na noite desta quinta-feira ao vencer de virada pelo placar de 2 a 1, no Engenhão, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Com o resultado, o Avaí jogará por um empate para avançar ao quarto estágio da competição no duelo de volta, marcado para o dia 15 de março, às 21h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Em caso de vitória simples do Fluminense, a disputa da vaga será definida na disputa de pênaltis.

Do lado de fora do estádio, uma confusão também ocorreu do lado de fora do Engenhão. Com o difícil acesso ao estádio, os torcedores tiraram as barras de proteção para facilitar a entrada e foram recebidos com gás de pimenta por parte da polícia. Em meio ao tumulto, os fiscais começaram a recolher os ingressos sem conferência ou até mesmo revista. Enquanto isso, um integrante da Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) culpava a torcida por chegar em cima do horário da partida.

O JOGO

Embalado com a sequência positiva de resultados, o Fluminense não demorou para mostrar superioridade diante do Avaí e precisou de dez minutos para abrir o marcador. Após cobrança de Sornoza, Gum ganhou de Betão e cabeceou para o meio da pequena área. Ibañez chegou primeiro do que o goleiro Aranha e testou para o gol.

O Fluminense continuou pressionando e ficou perto de ampliar aos 24 minutos. Richard lançou para Marcos Júnior, que tentou encobrir Aranha. O goleiro fez grande defesa. Já a resposta do Avaí veio aos 42 minutos. Luanzinho aproveitou a sobra e tocou de cabeça para André Moritz, que pegou de primeira para deixar tudo igual. Gol que acabou com a sequência do clube carioca de cinco jogos sem ter sua meta vazada.

O ritmo caiu no segundo tempo e deixou o jogo muito truncado. Abel Braga, então, abriu mão do esquema com três zagueiros e tirou Ibañez para colocar Robinho, colocando o Fluminense totalmente no ataque.

A intenção se transformou em frustração. O Avaí começou a gostar do jogo e se aproveitou de um erro grotesco do Fluminense para virar. Aos 30 minutos, Marlon Freitas saiu jogando errado e deu de presente para Maurinho. O atacante lançou Romulo, que tirou Julio César do lance para fazer o gol.

E o Fluminense só não sofreu o terceiro nos minutos finais porque Júlio César fez uma grande defesa do chute de Romulo. Marlon Freitas respondeu, mas Aranha assegurou o triunfo do Avaí por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 2 AVAÍ

FLUMINENSE - Júlio César; Renato Chaves, Gum e Ibañez (Robinho); Gilberto, Richard (Matheus Alessandro), Jadson, Sornoza (Marlon Freitas) e Marlon; Marcos Júnior e Pedro. Técnico: Abel Braga.

AVAÍ - Aranha; Guga, Fagner Alemão, Betão e João Paulo; Luan, Judson e André Moritz (Marquinhos); Rômulo, Getúlio (Maurinho) e Luanzinho (Martinuccio). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Ibãnez, aos dez, e André Mortiz, aos 42 minutos do primeiro tempo; Romulo, aos 30 do segundo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

CARTÕES AMARELOS - Richard, Renato Chaves e Marcos Júnior (Fluminense); André Moritz (Avaí).

RENDA - R$ 186.560,00.

PÚBLICO - 7.339 torcedores.

LOCAL - Estádio do Engenhão, no Rio.