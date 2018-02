Avaí busca 1ª vitória em quatro jogos Em estado de alerta por conta da seqüência de quatro jogos sem vitória, o Avaí volta a jogar nesta terça-feira às 20h30, diante do Marília-SP, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Na 18ª posição na tabela (o Marília também tem o mesmo número de pontos: oito), o time catarinense está condicionado a vitória para afastar-se da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo é decisivo também para o técnico Marcos Paquetá, que desde a derrota por 2 a 1, para o Anapolina, em Goiás, sábado passado, passou a ficar com o cargo ameaçado. Diante da situação delicada, Paquetá muda o time na tentativa de minimizar a crise técnica. Ele faz retornar ao time o zagueiro Téio no lugar de Naílton; o meia-armador Marquinhos Paraná na vaga de Carlinhos e ainda Silvinho na função desempenhada pelo atacante Joelson no último jogo. "Espero que o time tenha uma melhor postura", aposta Paquetá. A equipe deve jogar com Adinam; Luizinho Neto, Téio, Marcelo Tavares e Badé; Marcos Basílio, Juliano, Marquinhos Paraná e Paulista; Evando e Silvinho.