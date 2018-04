Avaí busca a classificação antecipada Precisando de apenas mais 2 pontos, dos 6 em disputa, para garantir sua vaga, o Avaí quer antecipar, neste sábado, diante do Ituano, sua classificação para a segunda fase da Série B do Brasileiro. O time catarinense, que está com 35 pontos, joga comprometido a não correr o risco de adiar para a última rodada - diante do Vila Nova/GO, em Florianópolis - a disputa por uma vaga entre os oito classificados. "Meus jogadores estão proibidos em falar sobre o Vila Nova. Temos que esquecer o último jogo e focalizar na partida diante do Ituano como se ela fosse a mais decisiva desta fase", avisou o técnico Roberto Cavalo. Exceção ao meia Paulista, lesionado, o Avaí atuará com seu time completo, inclusive com o retorno do goleiro Adinam, afastado nas últimas quatro rodadas por conta de uma lesão no joelho.