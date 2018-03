Avaí busca a liderança na Série B O Avaí luta para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira à noite, quando recebe o América-MG no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O time catarinense ocupa a quarta colocação, com 17 pontos, dois a menos que o líder Náutico. O América é o 20º, com 10. O técnico Lula Pereira quer aproveitar o fato da sua equipe atuar em casa. No sábado, mesmo diante de sua torcida, o Avaí empatou com o Náutico por 1 a 1. Já o América tenta se recuperar da derrota de 3 a 0 para o Palmeiras, no estádio Independência. "O Brasil todo viu que nós jogamos bem, mas faltou sorte nas finalizações", lamentou o técnico José Ângelo, apostando na recuperação do time mineiro. Na outra partida que abre a 11ª rodada da Série B, o embalado Brasiliense-DF receberá o Caxias-RS, no estádio Serejão, em Taguatinga. O time do Distrito Federal é 6º colocado, com 16 pontos, e não perde há quatro rodadas. Já os gaúchos vivem situação inversa: não vencem há quatro jogos.