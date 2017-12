Avaí confia na torcida para vencer Num "campeonato curto", como assim será o quadrangular final do Brasileiro da Série B, a estréia com vitória, especialmente em casa, é vista como um grande passo para o sucesso na competição. "Cresce o efeito moral dos jogadores e aumenta a confiança necessária para surpreender fora no nossos domínios". Esta é ideologia defendida pelo técnico Roberto Cavalo junto a seus atletas e que, espera, possa ser posta em prática neste sábado, quando o Avaí recebe o Fortaleza, para a disputa da primeira de seis partidas valendo o acesso à Série A de 2005. Com seu time definido desde o início da semana, o Avaí aposta no fator torcida para dar início a série de três vitórias em casa, feito que segundo o treinador, seguramente classificará a equipe catarinense para a primeira divisão do ano que vem. "Existe uma certa ansiedade natural para este primeiro jogo, mas nosso grupo é forte e está preparado em vários sentidos para começar com o pé direito", analisou Evando, artilheiro do time com oito gols. O estádio da Ressacada deve receber público recorde na temporada. A previsão é de que os 15 mil ingressos colocados à venda, por R$ 15,00, esgotem uma hora antes da partida.