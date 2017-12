Avaí confirma 2 substituições para sábado Dois dos três substitutos dos jogadores titulares do time do Avaí, que vão cumprir suspensão automática na partida diante do Brasiliense, no próximo sábado, foram confirmados, nesta terça-feira, pelo técnico Roberto Cavalo, na retomada aos treinos após o empate com o Bahia, no último fim de semana. O lateral Luizinho Neto vai ocupar a vaga de Badé na direita e Bidu será o substituto de Marcos Basílio. O sucessor de Juliano, que também vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, será definido nesta quarta-feira. O meia Paulista figura como o mais cotado para a posição. "É sempre muito bom se sentir preparado para situações como esta. Espero retribuir a confiança do treinador com muita dedicação ao que me for determinado", afirmou Paulista, considerando que com sua escalação, o time deverá ser ainda mais ofensivo. O meia-atacante Joelson também figura nos planos do treinador como forma de dar ao Avaí um perfil mais ofensivo, já que descarta qualquer resultado diferente de vitória diante do time do distrito Federal.