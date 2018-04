Avaí conta com a torcida para manter invencibilidade Ao contrário do seu adversário, que atuará desfalcado de vários titulares, o time do Avaí estará completo para o confronto diante do Flamengo, neste domingo, às 18h30, em Florianópolis, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe catarinense joga diante de sua torcida, na Ressacada, para sustentar a série invicta de 10 partidas e comprometida em subir na tabela de classificação. O time ocupa a oitava posição, com 31 pontos.