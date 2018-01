Avaí contrata 26 para disputar Série B A julgar pelo expressivo número de reforços contratados, 26, que somados aos 11 remanescentes do grupo que disputou o último Estadual deixa a equipe com quase 40 jogadores no elenco, o Avaí inicia a Série B definitivamente comprometido em conquistar o acesso à elite do futebol nacional. A estréia da equipe será nesta sexta-feira, às 20h30, contra o Ceará. O elenco foi escolhido sob os critérios de Eric Lovey, empresário suíço domiciliado em Florianópolis, que há três anos intermediou a polêmica transferência de Ronaldinho Gaúcho, do Grêmio, para o Paris Saint Germain (França), hoje atuando como diretor de futebol - não remunerado - do Avaí. O grupo conta ainda com dois preparadores físicos e Play de Freitas, atuando como auxiliar técnico de Lula Pereira, o Avaí, que já foi campeão brasileiro da Série C, e promete dar uma resposta a sua torcida, que há dois anos vê seu maior rival, Figueirense, figurando na principal vitrine do futebol. Time-base Avaí: Gustavo; Maricá, Marcão, Max Sandro e Fábio Vidal; Mancuso Alexandre Silva, Abedi e Marcelinho; Luciano e Brener. Técnico: Lula Pereira.